V triletni projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost vključenih 34 srednjih šol in 360 dijakov

Vransko, 6. julija - Zaključuje se projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost, s katerim je zavod za šolstvo v sodelovanju s srednjimi šolami in partnerji želel ozavestiti čim večje število dijakov o pomenu varne in trajnostne mobilnosti. V projekt je bilo vključenih 34 srednjih šol in 360 dijakov ter 60 profesorjev in ravnateljev, so sporočili iz zavoda za šolstvo.