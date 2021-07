Matej Koren, Anja Delbello in Aljaž Vesel med zmagovalci tekmovanja 50 knjig/50 naslovnic

New York, 6. julija - Strokovno združenje za oblikovanje AIGA je objavilo rezultate tekmovanja 50 knjig/50 naslovnic 2020. Med prejemniki nagrade so tudi Matej Koren, Anja Delbello in Aljaž Vesel s knjigo To See Our Common/Place, ki jo je objavila Umetnostna galerija Maribor, so sporočili z Univerze v Mariboru, kjer Koren deluje kot profesor vizualnih komunikacij.