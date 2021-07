Nemški imunologi: Kolektivne imunosti brez cepljenja otrok ne bo

Berlin, 6. julija - Kolektivne imunosti proti covidu-19 po vsej verjetnosti ne bo mogoče doseči brez cepljenja otrok in najstnikov, ocenjuje Nemško združenje za imunologijo (DGfI). V Nemčiji so doslej s prvim odmerkom cepili dobrih 56 odstotkov, v celoti pa 39 odstotkov prebivalstva. A cepljenje napreduje vse počasneje, do želene precepljenosti pa je še daleč.