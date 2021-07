Seja mariborskega mestnega sveta o športu zaradi nesklepčnosti odpadla

Maribor, 6. julija - Mariborski mestni svetniki naj bi na pobudo Liste Franca Kanglerja (NLS) in Liste za pravičnost in razvoj (LPR) danes razpravljali o financiranju športnih društev in upravljanju športnih objektov v občini. A je na sklicano izredno sejo prišlo premajhno število svetnikov. Zaradi nesklepčnosti seja ni bila izvedena.