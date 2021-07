Anderson z golom v podaljšku ohranil upanje Montreala

Montreal, 6. julija - Josh Anderson je na četrti tekmi velikega finala severnoameriške hokejske lige NHL dosegel dva zadetka, tudi odločilnega v četrti minuti podaljška za zmago ekipe Montreal Canadiens s 3:2. Kanadčani so v boju za Stanleyjev pokal prišli do prve zmage proti Tampi Bay Lightning in tako serijo na štiri zmage znižali na 1:3.