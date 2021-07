Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o opozorilih premierja Janeza Janše pred četrtim epidemičnim valom in njegovi predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU. Poročale so tudi o dodatnih sproščanjih omejitvenih ukrepov in nadaljnji zmedi glede nedavne izjave notranjega ministra Aleša Hojsa o svinjah.