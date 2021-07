Kanal A: Dvajsetletniku, ki naj bi načrtoval strelski pohod, grozi od pol do pet let zapora

Ljubljana, 5. julija - Dvajsetletnik, ki naj bi načrtoval strelski napad v javni ustanovi, je sedel na zatožno klop kranjskega sodišča, poroča Kanal A. Priznal je, da je prek temnega spleta poskusil kupiti pištolo in puško za 5000 evrov, kar mu je tožilstvo očitalo v obtožnici, a krivde ni priznal. Obdolžencu sicer grozi od šest mesecev do pet let zapora.