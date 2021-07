Policisti za pomoč prosijo morebitne očividce prometne nesreče v križišču Bratislavske ceste in servisne ulice v Ljubljani

Ljubljana, 5. julija - V nedeljo se je ob ob 20.25 uri v križišču Bratislavske ceste in servisne ulice v Ljubljani, zgodila prometna nesreča v kateri sta bila udeležena osebni vozili znamke Kia Sportage in Audi A4, oba bele barve. V nesreči sta bila udeleženca lažje poškodovana, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.