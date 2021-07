Janša v Strasbourgu o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja

Strasbourg, 6. julija - Premier Janez Janša bo danes na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu predstavil prednostne naloge šestmesečnega slovenskega predsedovanja Svetu EU. Socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica so napovedali kritično držo. V njegovi desnosredinski politični družini so bili pred zasedanjem zadržani.