Odprt razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus

Ljubljana, 6. julija - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je v sodelovanju s podpornimi partnerji objavil razpis za slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Zanjo se lahko potegujejo profitna in neprofitna podjetja, zavodi, organizacije, lokalne skupnosti in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Razpis je odprt do 15. oktobra.