Tako košarkarji kot navijači verjamejo, da je to šele začetek

Brnik, 5. julija - Slovenska košarkarska reprezentanca se je, potem ko si je v nedeljo v Litvi priigrala prvi nastop na olimpijskih igrah, danes vrnila v domovino. Na brniškem letališču so košarkarje pričakali najzvestejši navijači, ki verjamejo, da je to šele začetek nove lepe zgodbe. Tudi košarkarji so poudarili, da v Tokio ne bodo odšli z belo zastavo.