Pahor opravil pogovor s predstavniki Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema

Ljubljana, 5. julija - Predsednik republike Borut Pahor je opravil pogovor s predstavniki Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema. Predstavniki Rado Bohinc, Emil Milan Pintar in Ivan Svetlik so Pahorju predstavili pobudo in razloge za zakonsko spremembo v smeri kombiniranega volilnega sistema, ki jo pripravljajo, so sporočili z urada predsednika.