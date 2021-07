Norveška bo zaradi različice delta počasneje sproščala omejitvene ukrepe

Oslo, 5. julija - Norveška je danes napovedala sprostitev nekaterih omejitvenih ukrepov za zajezitev covida-19, vendar so zamaknili zadnjo fazo odpiranja gospodarstva do konca tega meseca, saj jih skrbi različica novega koronavirusa delta. Še naprej bo zasebno druženje omejeno na 20 ljudi, v barih in restavracijah pa lahko strežejo le za mizami.