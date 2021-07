GZS za izenačitev davčne obravnave zavezancev pri prodaji delnic in deležev

Ljubljana, 5. julija - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja na problematiko davčno neugodne obravnave odkupa lastniških deležev ali delnic v podjetjih od delavcev teh podjetij. To lahko vodi do spremembe lastniške strukture, pa tudi do odmika poslovne strategije od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. GZS zato vlado poziva k izenačeni davčni obravnavi.