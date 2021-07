Ministrstvo: Pozno obveščanje domov za starejše o referendumskem glasovanju nenamerna napaka

Ljubljana, 5. julija - Do poznega obveščanja domov za starejše glede glasovanja po pošti na referendumu o noveli zakona o vodah je prišlo "zaradi nenamerne napake v delovnem procesu", so pojasnili na ministrstvu za delo. Minister Janez Cigler Kralj je zahteval poročilo in predlog rešitev za izogib takim napakam v prihodnje, so sporočili z ministrstva.