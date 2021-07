Ljubljanska borza: Indeks v nov teden z rastjo

Ljubljana, 5. julija - SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil z 0,15-odstotno rastjo in se ustavil pri 1130,22 točke. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj podražile delnice Luke Koper, največji padec pa so zabeležile Intereuropine delnice. Vlagatelji so opravili za 672.379 evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami.