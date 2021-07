V kranjski galeriji razstava škofjeloških umetnic Barbare Demšar in Agate Pavlovec

Kranj, 6. julija - Likovno društvo Kranj in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov drevi ob 19. uri v Mali galeriji v Kranju odpirata razstavo članic Združenja umetnikov Škofja Loka Barbare Demšar in Agate Pavlovec. Razstava z naslovom Od pekla do raja bo na ogled do 31. julija.