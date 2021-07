Zveza borcev proti noveli zakona o vodah

Ljubljana, 5. julija - Glas proti noveli zakona o vodah je glas proti uničevanju narave, zato bodo člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije na referendumu to nedeljo glasovali proti, so danes sporočili iz zveze. "Zaščitimo naše največje naravno bogastvo in ohranimo vodo kot javno dobro, dostopno vsem," so zapisali.