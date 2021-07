V krožišču na Teharju parkiral vozilo in po vozišču sprehajal psa

Teharje/Celje, 5. julija - Ne Teharju je 53-letni voznik kombiniranega vozila v petek popoldne vijugal po cesti, vozil po nasprotnem pasu in bankinah. Nato je vozilo parkiral na voznem pasu krožišča in po vozišču sprehajal dva psa. Policista sta mu na kraju začasno odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala vožnjo, česar voznik ni upošteval, so sporočili s policije.