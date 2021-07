Ljubljanski mestni svet potrdil novo strategijo razvoja socialnega varstva

Ljubljana, 5. julija - Ljubljanski mestni svetniki so danes z 21 glasovi za in nobenim proti potrdili novo strategijo razvoja socialnega varstva v občini. Kot je izpostavila vodja občinskega oddelka za zdravje in socialno varstvo Tilka Klančar, je ključno, da občina v prihodnjih letih to področje okrepi, saj se bodo posledice epidemije pokazale šele v naslednjih letih.