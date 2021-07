V MAO predstavitev oblikovanja modernih interierjev od leta 1930 do danes

Ljubljana, 8. julija - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo ob 19. uri odprli razstavo Svet znotraj: Oblikovanje modernih interierjev, 1930-danes. Ta prvič v večjem obsegu pri nas obravnava interier kot predmet sistematičnega raziskovanja in ovrednotenja. Ne omejuje ga na opremljanje prostora, ampak ga vzpostavlja kot sestavni del arhitekture in družbe.