Junija nov padec števila brezposelnih

Ljubljana, 5. julija - Konec junija je bilo v evidenci brezposelnih registriranih 71.094 oseb, kar je 5,4 odstotka manj kot maja in 20,5 odstotka manj kot junija lani, so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje. Brezposelnost se je zmanjšala po vsej državi. Delodajalci so zavodu v prvi polovici leta medletno sporočili 35 odstotkov več prostih delovnih mest.