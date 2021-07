Odkrili doslej neznane pesmi in pisma pesnika nonsensa Edwarda Leara

London, 6. julija - V Britanski knjižnici so odkrili javnosti nepoznane pesmi in pisma, ki jih je napisal angleški pesnik viktorijanske dobe Edward Lear. Dela predstavnika nonsens poezije, najbolj znanega po pesmi The Owl and the Pussycat, o mački in sovi, ki sta šli na morje, je odkrila študentka Univerze v Nottinghamu, bila pa so del zasebne zbirke.