V Galeriji DLUL mednarodna skupinska razstava Avanti grafika! tretjič

Ljubljana, 7. julija - V galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana bodo ob 19. uri odprli mednarodno skupinsko razstavo z naslovom Avanti grafika! tretjič. Sodobna grafična dela bodo razstavili umetnice in umetniki iz Japonske, Kitajske, Nemčije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Cilj razstave je prikazati vitalno grafično produkcijo po svetu.