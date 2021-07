Z novim izračunom cen končno urejeno poslovanje novogoriških Vodovodov in kanalizacije

Nova Gorica, 5. julija - Cene vode in odvajanja komunalnih voda na Goriškem se bodo kmalu nekoliko spremenile zaradi ureditve razmerij med podjetjem Vodovodi in kanalizacija ter tamkajšnjimi občinami. Tri občine so že potrdile nov elaborat in s tem spremembo cen, v eni so potrdili nove cene vode, ne pa še kanalščine. V peti občini bodo o tem odločali v torek.