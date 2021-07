Slovenci iz zamejstva, sveta in domovine so se zbrali na prireditvi Dobrodošli doma

Ribnica, 5. julija - Slovenci iz zamejstva, sveta in domovine so se v soboto zbrali v Ribnici na tradicionalni prireditvi Dobrodošli doma, ki je letos nosila naslov Sloveniji za 30 let. Dogajanje se je pričelo v Rokodelskem centru z okroglo mizo Prispevek slovenskih izseljencev k osamosvojitvi Slovenije, gostje so tudi obudili spomine na dogajanje leta 1991.

Kot v sporočilu za javnost navajajo na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, so gostje, navzoči kot tudi tisti, ki so se prek spletnega posnetka pridružili iz Avstralije, ZDA in Argentine, razmišljali in obujali spomine na dogajanje in prispevek Slovencev v svetu v odločilnih dneh leta 1991.

Rokodelski center je gostil še en dogodek, obiskovalci so si lahko ogledali dokumentarni film Rešetarji s Crvenega Krsta - stoletje obstoja v Beogradu. Film govori o tradiciji suhe robe v Beogradu, kamor so jo prinesli Ribničani. Ob tej priložnosti so se lahko spoznali tudi z ustvarjalci filma in Ivanom Debeljakom, rojenim v Beogradu, ki kot pravi Ribničan izdeluje sita in krošnjari.

Program se je nadaljeval na odru pri gradu. Odprli so ga mladi lutkarji iz avstrijske Koroške Mladi Celovčani z lutkovno predstavo Prijatelji, nato se je pričela osrednja prireditev. Uvodoma so zbrane nagovorili ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič ter župan občine Ribnica Samo Pogorelc.

Zdravljico je zapel Lucas Somoza Osterc, Slovenec iz Argentine. V osrednjem delu so nastopili rojaki iz zamejstva in sveta. Predstavili so se Godba na pihala Šmihel z avstrijske Koroške, Folklorna skupina Sakalovci z Madžarske, Danni Stražar s Švedske, Folklorna skupina KPS Bazovica z Reke na Hrvaškem, maturantje Slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka RAST 50 iz Argentine ter Aleksi Jercog in prijatelji, ki so zastopali barve Slovencev v Italiji.

Obiskovalci so si lahko v grajskem parku in v Rokodelskem centru ogledali priložnostne in jubilejne razstave o Slovencih po svetu. Ogledati si je bilo mogoče tudi prikaz domače obrti in z mojstri suhe robe ter lončarstva izmenjati kakšno besedo, še piše v sporočilu za javnost.

Predstavniki slovenskih kmečkih organizacij, ki delujejo v vseh štirih zamejstvih in se združujejo v koordinacijo Agraslomak, ter lokalni ponudniki so poskrbeli za hrano in pijačo.

Dan je zaokrožil nastop Ansambla Saša Avsenika, ki je s koncertom Vse najboljše, Slovenija, pripravljenim prav na čast 30 let samostojne Slovenije, udeležence popeljal po skritih in manj skritih kotičkih Slovenije.