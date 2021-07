Duo Dendrocopos za uvod v cikel Mala terasa sredi Ljubljane

Ljubljana, 5. julija - S koncertom Dua Dendrocopos se drevi začenja cikel dogodkov Mala terasa sredi Ljubljane. Do 27. julija bodo v sklopu cikla Cankarjevega doma (CD) v Klubu CD in Parku Sveta Evrope pred CD potekala druženja z glasbo, plesom in gledališčem, piše v sporočilu za javnost.