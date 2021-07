Iranska jedrska elektrarna znova priključena v omrežje

Teheran, 5. julija - Edina jedrska elektrarna v Iranu, ki se nahaja v mestu Bušer, znova deluje, je danes sporočil njen upravljavec. Elektrarna je bila dva tedna izključena iz omrežja, pri čemer so različni predstavniki oblasti za to navajali različne razloge. Nazadnje so javili, da gre za rutinsko ustavitev delovanja z namenom vzdrževanja.