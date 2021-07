Slovenski časniki slavijo zmago košarkarjev v Kaunasu

Ljubljana, 5. julija - Z Luko Dončićem do Tokia (Delo), Luka Dončić odpeljal Slovenijo v Tokio! (Dnevnik), Olimpijada, prihajamo! (Večer) so naslovi na prvih straneh osrednjih slovenskih časnikov po zmagoslavju košarkarjev na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah med 23. julijem in 9. avgustom v Tokiu.