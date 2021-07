Primorske novice o logističnem centru podjetja Tedi v Sežani (5. 7.)

Koper, 4. julija - Lea Kalc Furlanič v komentarju Sežana, nergači, Tedi in piedestal piše o podjetju Tedi, ki si je za svoj novi logistični center izbralo Sežano. Kot ocenjuje avtorica, je to pohvala Sloveniji in izbrani občini, zato ni razloga za pomisleke, ki se porajajo med nekaterimi lokalnimi prebivalci in politiki.