Ladja Ocean Viking rešila na desetine migrantov, med njimi številne mladoletnike

Rim, 4. julija - Reševalna ladja Ocean Viking je v Sredozemskem morju ponoči rešila skoraj 70 migrantov, ki so se s severne obale Afrike odpravili proti Evropi, so sporočili iz zasebne organizacije SOS Mediterranee, ki upravlja z ladjo. Med njimi je približno 20 mladoletnikov brez spremstva, ki so jih rešili s prenapolnjenega lesenega čolna.