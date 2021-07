Vreme: spremenljivo s plohami in nevihtami

Napoved za Slovenijo: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež z nevihtami od zahoda zajel vso Slovenijo. Ponekod bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija.

V ponedeljek zjutraj ali zgodaj dopoldne bodo padavine ponehale in od zahoda se bo zjasnilo. Čez dan bo možna še kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28,

na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Hladna fronta se čez zahodno Evropo pomika nad Alpe in bo predvidoma v noči na ponedeljek vplivala na vreme pri nas. S šibkim zahodnikom k nam doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Ponoči bo dež z nevihtami od zahoda prehodno zajel vse sosednje pokrajine.

Jutri dopoldne bo dež postopno povsod ponehal. Od zahoda se bo zjasnilo.