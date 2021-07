Kitajski astronavti uspešno opravili vesoljski sprehod

Peking, 4. julija - Kitajski astronavti so danes uspešno opravili prvi vesoljski sprehod s svoje vesoljske postaje Tiangong, kar po kitajsko pomeni nebeška palača, so poročali kitajski mediji. Astronavta Liu Boming in Tang Hongbo sta v okviru prve večurne misije v vesolju namestila opremo na zunanjo stran postaje in izvedla več testov.