Policisti za pomoč prosijo morebitne očividce sobotnega spora v križišču Verovškove in Černetove ulice v Ljubljani

Ljubljana, 4. julija - V križišču Verovškove in Černetove ulice v Ljubljani je v soboto nekaj pred 9. uro prišlo do spora med pešcem in voznikom osebnega vozila, pri čemer je pešec večkrat udaril voznika v glavo in mu povzročil hude telesne poškodbe. Policija pešca, ki je nato odšel v smeri Drenikove ulice, še išče.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je moški star od 30 do 35 let, visok okrog 170 do 180 centimetrov, močne atletske postave, ima izrazit nos, kratko pristrižene kostanjeve lase in kratko pristriženo rdečkasto brado. Oblečen je bil v dolge jeans hlače in kratko črtasto majico.

Policisti vse, ki so morda dogodek opazili ali bi karkoli vedeli o njem, prosijo, da se zglasijo na policijski postaji Ljubljana Šiška, tja pokličejo na telefonsko številko 01/ 583 37 00, ali pa pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Ljubljanski policisti prosijo tudi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto ob 18. uri na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani in v kateri je bila lažje poškodovana kolesarka. Kot so zapisali, je v stoječo kolesarko trčil kolesar, po prometni nesreči pa odpeljal naprej proti Prešernovem trgu.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče prosijo neznanega kolesarja in vse, ki bi o nesreči kaj vedeli, da pokličejo na številko 113 ali policijsko postajo Ljubljana Center na 01 475 06 00.