V ljubljanskih Črnučah v sobotnem pretepu poškodovana ena oseba

Ljubljana, 4. julija - Na območju Črnuč v Ljubljani se je v soboto sprlo več oseb. Po podatkih, ki jih je zbrala policija, je prišlo do pretepa, v katerem je bila ena oseba poškodovana. Policisti, ki so jih o sporu obvestili v soboto okoli 4. ure, so pridržali štiri osebe, za tri je bilo pridržanje že odpravljeno, so danes sporočili ljubljanski policisti.