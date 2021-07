Primož Roglič končal nastope na dirki po Franciji

Ljubljana, 4. julija - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je končal nastope na letošnji dirki po Franciji, je na klubski spletni strani sporočila njegova nizozemska ekipa Jumbo-Visma. Roglič, ki je na lanski francoski pentlji osvojil drugo mesto v generalni razvrstitvi in zmagal na dirki po Španiji, je v tretji etapi letošnje dirke padel in se poškodoval.