Na Cipru gozdni požari terjali štiri smrtne žrtve

Limassol, 4. julija - Na Cipru so po hudi suši in vročini na območju mesta Limassol v soboto izbruhnili obsežni gozdni požari, ki so doslej terjali štiri življenja. Z ognjenimi zublji se bori več sto gasilcev, na terenu je tudi 11 letal za gašenje požarov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.