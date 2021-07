Milwaukee izločil Atlanto, v velikem finalu s Phoenixom

Atlanta, 4. julija - Milwaukee Bucks so se uvrstili v finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Na šesti finalni tekmi vzhodne konference so v gosteh premagali Atlanto Hawks s 118:107 in serijo dobili v zmagah s 4:2. Milwaukee se bo v velikem finalu pomeril s Phoenixom, prvakom zahodne konference. Prva tekma bo v noči na sredo v Phoenixu.