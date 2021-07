Razmere na slovenskih cestah ob 9. uri

Ljubljana, 4. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štirikilometrski zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako pa je zastoj dolg dva kilometra tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in za mejnim prehodom proti Mariboru pred delovno zaporo.

Promet se povečuje na mejnih prehodih s Hrvaško pri izstopu, ponekod so že daljše čakalne dobe. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države več kot dve uri. Zastoj je tudi na mejnem prehodu Dobovec, kjer čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države eno uro. Polurna čakalna doba za voznike osebnih vozil pri izstopu iz države je prav tako na mejnih prhodih Jelšane, Vinica in Zgornji Leskovec.

V turistični sezoni, do prvega konca tedna v septembru, velja po Sloveniji omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah. Omejitev velja danes do 21. ure, na primorskih cestah do 22. ure.

Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU, bodo v juliju na relaciji Brnik letališče-Brdo pri Kranju-Ljubljana dnevno kolone vozil s spremstvom. Na posameznih odsekih so možni tudi zastoji ali kratkotrajne zapore cest.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih.

Regionalna cesta Škofljica-Šmarje Sap bo zaradi rekonstrukcije zaprta od ponedeljka, 5. 7., predvidoma do konca avgusta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si