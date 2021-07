Vabilo za nastop na OI dobila tudi štafeta 4 x 200 m prosto

Ljubljana, 4. julija - Na seznam olimpijskih potnikov za igre v Tokiu 2020 se je razširil še za dve plavalki. Mednarodna plavalna zveza in prireditelji iger v Tokiu so na igre, ki se bodo začele 23. julija, povabili tudi žensko štafeto na 4 x 200 m prosto, s čimer sta olimpijski potnici postali še Neža Klančar (Olimpija) in Tjaša Pintar (Radovljica).