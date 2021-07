Kovšca na slovesnosti v Gornji Radgoni pozval k strpnosti in ljubezni do domovine

Gornja Radgona, 3. julija - Na slovesnosti ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in v spomin na odhod zadnjega agresorskega vojaka iz Gornje Radgone je predsednik DS Alojz Kovšca pri spominskem znamenju Nikoli več pozval, naj bomo strpni drug do drugega, naj imamo radi domovino in naj cenimo svobodo, za katero so se naši predniki borili v številnih bojih.