Trojne slovenske stopničke v Banjaluki

Banjaluka, 3. julija - V Banjaluki se je nadaljeval svetovni pokal v spustu kajakašev in kanuistov na divjih vodah. V petkovi sprinterski tekmi so slovenski reprezentanti poskrbeli za dve zmagi in tretje mesto, v soboto pa sta Ana Šteblaj in Anže Urankar v sprintu osvojila srebro, Nejc Žnidarčič pa znova bron.