Danci po zmagi proti Čehom v polfinale

Baku, 3. julija - Danska nogometna reprezentanca je tretja polfinalistka evropskega prvenstva. V Bakuju je z 2:1 (2:0) premagala Češko in si priigrala prvi polfinale na EP po letu 1992. Takrat so Danci tudi osvojili naslov, potem ko so na prvenstvu na Švedskem nadomestili takrat diskvalificirano reprezentanco Jugoslavije.