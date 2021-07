Pogačar po dolgem samostojnem napadu do rumene majice

Annecy, 3. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je novi vodilni na dirki po Franciji. V osmi etapi od Oyonnaxa do Le Grand-Bornanda (150,8 km) se je po samostojni vožnji v zadnjih 30 km otresel vseh tekmecev v boju za rumeno majico in v cilj prišel kot četrti. Etapa je sicer pripadla ubežniku, Belgijcu Dylanu Teunsu.