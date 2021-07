EU pozdravlja odločitev ZDA glede ustavitve izvrševanja smrtnih kazni

Bruselj, 3. julija - EU pozdravlja ukaz za začasno zaustavitev izvajanja smrtnih kazni na zvezni ravni, ki ga je v četrtek izdal pravosodni minister ZDA Merrick Garland. "To je spodbuden prvi korak, za katerega upamo, da bo pripeljal do dokončne ustavitve izvajanja te kazni in tlakoval pot do splošne odprave smrtne kazni v ZDA," so danes sporočili iz Bruslja.