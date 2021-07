Vreme: pooblačilo se bo

Ljubljana, 3. julija - Zvečer bo precej jasno, ponoči pa se bo od zahoda pooblačilo v večjem delu Slovenije. V zahodni in osrednji Sloveniji se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.