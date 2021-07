Kovšca v Monoštru z zahvalo porabskim rojakom za prizadevanja za ohranitev slovenske identitete

Kovšca se je zahvalil tudi za podporo, ki jo po njegovih besedah Madžarska namenja porabski slovenski skupnosti. Dodal je, da sta narodni manjšini most med državama, ki jima ti namenjata posebno skrb in pozornost, da lahko ohranjata svojo narodno identiteto. Poudaril je tudi, da so prebivalci, ki živijo na obmejnem ombočju, med najbolj zaslužnimi za dobre sosedske in prijateljske odnose med Slovenijo in Madžarsko.

Kovšca je izpostavil dosežke, ki smo jih Slovenci dosegli v rosnih letih osamosvajanja ter prispevek rojakov v zamejstvu in po svetu. Po njegovih besedah lahko Slovenci praznujemo ponosno in samozavestno. "V kratkem obdobju samostojnosti smo zgradili državo, ki je enakopravna članica mednarodne skupnosti in je že drugič prevzela predsedovanje Svetu EU. Srečni smo, da živimo v miru, ponosni na naše športnike, izumitelje in umetnike, ki širijo ime Slovenije po svetu. Živimo v lepi, čisti in z naravnimi viri bogati deželi, ki jo tujci radi obiščejo in se v njej dobro počutijo," je, kot so sporočili iz DS, dejal Kovšca.

Sprejema so se udeležili tudi pripadniki porabske slovenske skupnosti, visoki gostje iz obeh obmejnih madžarskih županij Železne in Zalske županije, župani porabskih ter sosednjih slovenskih občin, predstavniki šolstva, kulture in gospodarstva ter predstavniki cerkve z obeh strani meje.