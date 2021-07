Pahor pod Najevsko lipo poudaril pomen dialoga in prizadevanj nagovoriti drugače misleče

Črna na Koroškem, 3. julija - Predsednik republike Borut Pahor je na vseslovenskem srečanju pod Najevsko lipo nad Črno na Koroškem v nagovoru poudaril pomen spoštljivega dialoga in medsebojnega poslušanja. Pozval je k prizadevanjem, da skušamo nagovoriti tudi drugače misleče in z njimi iskati kompromise za skupno dobro, ker je to zelo pomembno za našo prihodnost.