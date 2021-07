Bruseljski novinarji ob začetku predsedovanja spoznavali Slovenijo

Ljubljana, 3. julija - V skladu s tradicijo predsedujočih držav je Slovenija ob začetku predsedovanja Svetu EU gostila pri institucijah EU akreditirane dopisnike iz Bruslja. Kot so danes sporočili z Ukoma, so se z najvišjimi predstavniki vlade pogovarjali o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja in obenem spoznavali Slovenijo.