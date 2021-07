Urad za Slovence v zamejstvu gostil literarni večer in odprtje razstave Verene in Vincenca Gotthardta

Ljubljana, 3. julija - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je v petek gostil literarni večer in odprtje razstave Verene in Vincenca Gotthardta z naslovom Na robu jezika. Dogodek je bil preplet literarnega in likovnega umetniškega izraza obeh vsestranskih umetnikov, očeta in hčere, Slovencev iz avstrijske Koroške.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v uradu vlade, sta bila njun izreden čut in velika kakovost v zadnjem letu prepoznana tudi v najvišjih literarnih krogih v Sloveniji in v Avstriji. Verena je bila nominirana za branje na prestižni nemški literarni nagradi Ingeborg Bachmann, Vincenc pa je bil s svojim prvencem Na drugem koncu sveta med petimi finalisti za kresnika za najboljši roman preteklega leta.

Zbrane je skozi izbrane odlomke svojega prvenca Na drugem koncu sveta najprej popeljal Vincenc Gotthardt, prisluhnili so lahko tudi pesmim Verene Gotthardt. Ob koncu je sledilo uradno odprtje razstave fotografij Verene in slik Vincenca, ki bodo krasile prostore urada do konca julija.

Večer je obogatila tudi glasba. Argentinska Slovenka Nadia Magister je zbrane popeljala v svet koroških in slovenskih ljudskih pesmi.

Zbrane je pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, o protagonistih dogodka in osebnih vezeh, ki so se v teh letih spletle, pa je spregovoril državni sekretar na uradu Dejan Valentinčič.

Vincenc Gotthardt je urednik koroškega tednika Nedelja, v prostem času se ukvarja s slikanjem in fotografijo, nedavno se je predstavil tudi kot romanopisec. Za kresnika nominiran roman Na drugem koncu sveta govori o izgubljanju, pozabljanju, manjšanju, obenem pa o upanju, želji in vztrajnem boju za ohranjanje izginjajoče samobitnosti.

Vereno Gotthardt je nase opozorila že zelo zgodaj, leta 2018 s kratko prozo v nemškem jeziku, še pred tem, leta 2013, še preden je dopolnila 17 let, pa tudi s pesniško zbirko Najden nič. Tokrat je brala iz svojih novejših del. Pomembno vlogo ima v njenem življenju tudi fotografija, ki jo študira na Univerzi za uporabno umetnost na Dunaju, so na uradu še zapisali v sporočilu za javnost.